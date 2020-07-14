الفقي: يُحسب للاقتصاد المصري تسجيل معدل نمو إيجابي في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن معدل النمو الذي حققته مصر في العام المالي المنقضي تراجع إلى 3.8%، وهو معدل مقبول مقارنة بالعديد من الدول التي حققت معدلات نمو سالبة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح أن توقعات وزارة التخطيط بأن معدلات النمو ستكون 5.9%، لكن مع أزمة كورونا حدث التراجع بنهاية العام المالي الذي انتهى.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ على مدار 3 سنوات منذ نهاية عام 2016 حتى نهاية عام 2019، استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدلات نمو بالإيجاب وأن يدخل ضمن الاقتصاديات القوية، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي مثلت سياسات استباقية في ضخ مزيد من السيولة للاقتصاد المصري.

وأشاد مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، بمبادرات البنك المركزي لدعم عدد من القطاعات، على رأسها الزراعة والصناعة والتي تم ضخ 100 مليار جنيه دعمًا لها، موضحًا دعم قطاع السياحة بما يقرب من 50 مليارًا.