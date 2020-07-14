ننشر إجراءات إعلان نتائج الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ الجديد، إجراءات إعلان نتيجة الفائزين بعضوية الغرفة الثانية للبرلمان للمقاعد الفردية أو القائمة، للانتخابات المقرر أن تجرى في شهر أغسطس المقبل.

ويُعلَن انتخاب المُرشح للمقعد الفردي الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

وإن لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأي من المُرشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المُرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المُرشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المُرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

أما عن القوائم الانتخابية، فيعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المُطلقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

واذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مُرشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المُرشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ويشكل مجلس الشيوخ "الشورى سابقا" من 300 عضو ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.