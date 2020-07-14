أرمينيا: دعم تركيا لأذربيجان يهدد الأمن الإقليمي

قال رئيس البرلمان الأرمني أرارات ميرزويان، إن دعم تركيا للجيش الأذربيجاني يزيد من التوترات على الحدود مع أذربيجان ويهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" التركية، أن ميرزويان كتب رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هندريك دامز، ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جورج تسيريتيلي، وأعرب عن استيائه من الدعم المقدم من تركيا للجيش الأذربيجاني وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن" .

وقال ميرزويان، إن الأعمال "غير المقبولة" للجيش الأذربيجاني، بدعم من وزارة الخارجية التركية، يهدد الاستقرار والأمن الإقليمي ويخلق توترًا إضافيا.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، استمرار دعم بلاده لأذربيجان ضد ما وصفه بالهجمات التي تشنها أرمينيا ضدها.

وقال أردوغان في كلمة عقب اجتماعه مع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: «ندين بشدة الهجمات التي تشنها أرمينيا على أذربيجان، وسنواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتنا».

وأعرب أيضًا عن قلقه حيال "التوتر المستمر في المنطقة وتحوله إلى اشتباكات بسبب هجمات أرمينيا"، التي وصفها بـ"المتهورة".