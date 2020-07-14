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الأعلى للإعلام: توفير رعاية كاملة لمكرم ونقله للقاهرة بإسعاف طائر

كتب:

أحمد البهنساوى
07:34 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020
لقاء سابق بين مكرم محمد أحمد وكرم جبر

لقاء سابق بين مكرم محمد أحمد وكرم جبر

تقدم المجلس الأعلى للإعلام، بخالص الدعاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، ويتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وقراءه، وتعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به اليوم الثلاثاء، ونقل إثرها لمستشفى العلمين.

وأكد المجلس في بيان له اليوم، حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة للأستاذ مكرم، ونقله بإسعاف طائر إلى القاهرة، "ويشكر رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته، والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية كبيرة، ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة"، بحسب بيان المجلس.