بعد إصابته بكورونا.. محبو أميتاب باتشان يصلون من أجل شفائه

تداول عدد كبير من محبي النجم البوليودي أميتاب باتشان، صور في الهند، وهم يصلون له، في أحد المعابد، من أجل شفائه من فيروس كورونا.

وشكر أميتاب عبر حسابه بـ"فيس بوك"، محبيه قائلا: "أمطار الدعوات الغزيرة ومشاعر الحب أسعدتني في وحدتي.. لا أستطيع أن أوصف مدى حبي وشكري لكم".

وأعلن الفنان البوليودي أميتاب بانشان، منذ ايام عبر حسابه بفيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أميتاب قائلا: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".

أميتاب باتشان كان أكثر فنان حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

كما أثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا هي وبنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.