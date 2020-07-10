مستشار الرئيس: من حق البنت إنها تشتكي للشرطة لو الكلام المعسول زاد

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، إن هناك أكثر من نوع لشخصيات المتحرشين، مشيرًا إلى أن الأول هي الشخصية المستهينة بالمجتمع أو "السيكوباتية"، وهو إنسان لا يحترم أي تقاليد أو عرف أو أي نوع من أنواع الضمير، وأنه لا يندم على جرائمه.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "هذه الشخصية تستطيع القيام بأي شيء دون أي ندم أو إحساس أو شعور بالذنب، وهي شخصية عديمة العواطف أيضًا".

وتحدث أستاذ الطب النفسي عن بعض صفات المتحرشين، قائلًا: "المبالغة في التقرب والكلام المعسول زيادة عن اللزوم، ومن حق الضحية أن تشتكي هذا الشخص للشرطة، وفي بعض الجرائم يحاكم مسؤولون على جرائم تحرش ارتكبوها منذ عشرين عامًا".

وأردف، أن هناك شخصية ثانية للمتحرش وهو شخص يكون متبلد العواطف، أما الشخصية الثالثة فهي الشخصية الحدية، ويكون الإنسان مندفعًا ويحب القيام بأشياء جديدة حتى لو كانت ضارة مثل تعاطي المخدرات.