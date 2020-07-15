رئيس أنابيب البترول: خط الحريق ينقل "خام" من البحر الأحمر لمسطرد

كشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، تفاصيل حادث حريق أنبوب الخام بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، قائلا: "اتبلغنا بوجود خرير في خط الخام شقير مسطرد 12 بوصة، وعلى الفور عندنا إجراءاتنا المعتادة في حالات الطوارئ، وقفنا التدفيع، وقفلنا أقرب بلف بواسطة الدوريات بتاعتنا المنتشرة".

وأوضح عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc": أن الخرير بدأ يقل فور إغلاق البلف، ووقف الدفع في الخط، لافتًا إلى أن الخرير انتشر بكميات بسيطة في مساحة كبيرة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بطبقة سمكها 3 سم.

وأشار إلى أنهم دفعوا بسيارات الإطفاء، كاجراء احترازي، وتم الدفع بفرق الصيانة، وتم التعامل مع الأمر، وردم التسريب بالرمال، مؤكدًا وجود تزاحم شديد في السيارات رغم جهود الشرطة للتنظيم، مؤكدًا أن الاشتعال حدث نتيجة مصدر مجهول، وأن الحريق بدأ من مسافة تبعد عن الخط قرابة 800 متر تقريبًا.

وأكد عبدالقادر، أن فرق المكافحة من جميع شركات البترول وسيارات الحماية المدنية والقوات المسلحة، شاركت في إطفاء الحريق والسيطرة عليه بالكامل، والوضع أصبح مطمئنا.

ولفت رئيس شركة أنابيب البترول، إلى أن الحريق بدأ من المكان الذي شهد تزاحم السيارات، التي شهدت تزاحما كبيرا، مشيرًا إلى أن بعضها حاولت السير من طرق جانبية، أو الجزيرة الوسطى أو الحارة العكسية، مشددًا على أن كل هذه الأماكن، انتشر فيها الخام.

وعن خط البترول، أكد عبدالقادر أن الخط يبدأ من شقير بالبحر الأحمر والعين السخنة، وينتهي في معامل تكرير البترول بمسطرد، وتنقل خام البترول لمعمل التكرير.