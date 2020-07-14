البترول: ما سمعه البعض صباحا ليس له علاقة بحادث طريق الإسماعيلية

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل حادث حريق طريق الإسماعيلية، قائلا إن عمليات تبريد الحريق أوشكت على الانتهاء وهناك لجنة فنية مختصة لتحقيق في ملابسات الحادث، لافتا إلى أن اللجنة لن تستطيع الوصول للكسر لتحديد الأسباب بدقة إلا بعد استلام الخط من النيابة العامة.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن ما سمعه المواطنين في المنطقة المحيطة صباحا ليس له علاقة بحادث طريق الإسماعيلية إذ اشتعل الحريق الساعة 2 ظهرا، لافتا إلى أن العاملين المكلفين بمراقبة الخط بلغ شركة أنابيب البترول بوجود تسريب في المنطقة، وعلى الفور أغلقت الشركة البلف الموجود قبل الحادث.

وأشار إلى أن الحريق ناتج عن شرارة من سيارة أو ما شابه، "مفيش حد يتكهن باللي حصل لأن فيه نيران مشتعلة وعمليات سيطرة عن الحريق والأمور لازالت غير واضحة المعالم"، موضحا أن كل منطقة بترولية لها رئيس منطقة جغرافية تتبع عدد من الشركات وبها خطة طوارئ وقت الحرائق ولولا ذلك لما تم السيطرة على الحريق.