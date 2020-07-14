أحد مصابي حريق خط البترول: الأسفلت كان بيطلع نار.. وأنقذت أسرتي بأعجوبة

على أحد أسرة قسم الاستقبال بمستشفى السلام العام يرقد عزت حسانين، 61 عامًا، أحد مصابي حادث حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوي، والذي يعمل خفيرًا بإحدى الأراضي الخاصة المجاورة للحادث، ووصلت نسبة إصابته بالحروق 15%، نتيجة احتراق قدميه أثناء الحادث.

وقال "حسانين" متحدثًا بصعوبة: «الحمدلله.. ربنا ستر.. شوفنا الموت بعينينا، وكان كل همي أنقذ مراتي وعيالي الستة، الحمدلله كانت في عربية معدية بالصدفة خدتهم بره الحريق، لكن أنا ملحقتش أنقذ نفسي والنار مسكت في رجلي الاتنين، واترميت في الرمل عشان أطفي نفسي»، مؤكدًا أن الأدخنة والحريق أحاطا به من كل ناحية لأن قطعة الأرض التي يقوم بحراستها قريبة من منطقة الحادث".

وأضاف بنبرة صوت متقطعة: «الأسفلت بتاع الأرض كان بيطلع نار، وعربية الإسعاف نقلتني هنا، وهيتم حجزي في المستشفى».