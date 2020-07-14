أستاذ هندسة البترول: تصريحات المسؤولين عن خط المازوت المحترق غير مقبولة

علق الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، على حريق خط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، قائلاً، إن معدلات احتمال وقوع الحوادث في عملية نقل المشتقات البترولية ورادة بنسبة 5%، ولكن لا يكون بمثل الخسائر التي وقعت اليوم، موضحاً أن وجود خط يحمل مواد بهذه الخطورة يجب أن يكون له حرم ويبعد عن المناطق السكانية.

وقال "سمعت أن هناك معرض سيارات احترق في هذا الحريق وده كلام غير منطقى ويجب إعادة النظر فيه".

وأضاف "أبو العلا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تصريحات مسئولين عن الخط قالوا إنه تم إغلاق البلوف، فور الإبلاغ عن تسريب الخط من خلال العاملين أمر غير مقبول تماماً.

وتابع: "يجب أن يكون هناك غرف تحكم إلكتروني لضمان السلامة ومنع الحوادث.. وهذا كلام علمي يجب مراعاته مستقبلاً".

وأكد أستاذ هندسة البترول، أن حادث اليوم كان جحيماً يجب محاسبة المسؤولين عنه، موضحاً أن هناك شركة مصرية تعمل على نقل مثل هذه المواد لم يحدث بها أية حوادث.