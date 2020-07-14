مُتحدث البترول: "عدم التزام الناس وراء خسائر حريق طريق الإسماعيلية"

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه حتى الآن لم يتحدد سبب حريق خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لصعوبة الوصول إلى موقع الكسر، مشددًا على أنه جرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى لتحديد أسباب التسريب، مشددًا على أن قطاع البترول منضبط ولديه خطة للطواريء والأمان والسلامة، وتابع: "هذه الحوادث موجودة في كل دول العالم".

وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الخط يقع على عمق أكثر من متر ونصف تحت الأرض، و ينقل البترول الخام من منطقة شقير بالبحر الأحمر إلى القاهرة.

وتابع: "بدأنا التعامل مع الغاز المُسرب قبل الاشتعال، وكنا في طريقنا إلى التعامل مع التسرب إما من خلال الشفط أو غيره، والشرطة قامت بعمل كردون لمنع مرور السيارات ولكن بعضها لم يستجب وتحركوا، ولو الناس التزمت لما كانت هذه الخسائر".

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الخط يعمل بنظام مضخات وسرعات معينة، وعقب التسريب جرى التعامل على الفور، وكنا سنقوم برفع المواد المُسربة من خلال خططنا في التعامل مع الطواريء ولكن عدم التزام البعض أدى إلى نشوب الحريق، وتابع: "أي شرر من الشكمان أو مصدر للاشتعال يمكنه أن يُحدث اشتعال بالغاز المنسكب على الأرض".