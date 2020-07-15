خبير غوص: "البحر مالوش كبير وشاطي النخيل فيه مشاكل واقترحنا حلول له"

علق الكابتن محمد عوض خبير الغطس وعضو جمعية الإنقاذ النهري، على حوادث الغرق بمنطقة شاطئ النخيل بالإسكندرية، قائلا: إن الأماكن الخطرة، يتم الإعلان عنها، وهناك أخطاء يمكن علاجها.

وأشار "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إلى أن الجهات التنفيذية، يجب عليها معالجة الأخطاء التي يمكن معالجتها، لافتًا إلى أن الاماكن التي لا يمكن إصلاحها بسبب طبيعتها، يجب الإعلان عن أنها لا تصلح للنزول، مؤكدًا أن هذه الأماكن، عادة لا يكون فيها منقذ، وكل شخص ينزل فيها المياه، على مسئوليته.

وأضاف: "كل الشباب فاكرين أنهم يقدروا يكونوا أحسن، ويقدر أن أي حد غلط هو مش هيغلط غلطته، وأنه شاطر قوي في العوم"، مشددًا: "البحر مالوش كبير، ودي حاجة لازم نسلم بيها، وموج البحر لما يخبط واحد في صخرة، بيفقد وعيه، وبيغرق في الأماكن الصخرية".

وشدد عوض، على أن شاطي النخيل من الأماكن الخطرة، لافتًا إلى أن مجموعة الغواصين وخبراء الغطس، عملوا مناطق آمنة داخل الحواجز، وأن أي شخص سيسحبه الموج للداخل، سيجد مكان آمن يتعلق فيه، وطالبوا بتوفير الحبال والعوامات بأبسط التكاليف، مع تطوعهم بتركيب هذه الحبال والعوامات.

وتعهد عوض، باستمرار تطوعه لاستخراج جثث الغرقى من المياه: "احنا متطوعين وربنا يقدرنا إن شاء الله في أي حالة وفي أي مكان"، مشيرًا إلى أن الغواصين المتطوعين موجودين في مصر كلها، وأنهم يوجهوا أقرب غواص لموقع الغرق، وحال تعذر وجوده، ينتقلوا هم لموقع الغرق لإخراج الجثث.