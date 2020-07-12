86 مركز غوص تحصل على شهادة التشغيل بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن أن إجمالي عدد مراكز الغوص والأنشطة البحرية التي حصلت على شهادة للتشغيل طبقا لتعليمات وزارة الصحة وصلت 86 موزعين على مدن المحافظة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، رأس سدر"، موضحا أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية على هذه المراكز مثل التباعد الاجتماعي والتعقيم ووضع علامات للتباعد، وضع المطهرات، والنسبة من السياح لا تزيد عن 50% من طاقة التشغيل.

وقال هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن إجمالي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ومراكب السفاري التي حصلت على شهادة للتشغيل بلغت نحو 134 مركزا ومركبا على مستوى المدن السياحية بمصر "شرم الشيخ، دهب، مرسى علم، الغردقة".

وأضاف أن الغرفة تقوم بتحديث يومي لكل المراكز التي تحصل علي شهادة للتشغيل وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها.