أجرى جراحات لـ3 فتيات.. سجن رئيس وحدة مناهضة الختان بسوهاج 3 سنوات

أكدت الدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس القومي للمراة بسوهاج، صدور حكم بالسجن 3 سنوات على طبيب، وسنة على أب، بسبب إجراء الأول جراحة ختان لـ3 فتيات.

وقالت وهبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن تغليظ العقوبة على الأطباء، وعلى من يطلبوا إجراء هذه الجراحة، كان له دور كبير في الحد من الظاهرة.

وأشارت إلى أنهم أجروا زيارات للقرية التي حدثت فيها الواقعة، وكانوا يجروا فيها عمليات ختان بدون الإعلان عنها، مؤكدة أنهم عرفوا بالواقعة بسبب انفصال والدة الفتيات عن والدهم، لافتة إلى أنه أقنع الفتيات أنه يصطحبهم لإجراء تحاليل لكورونا، وقاموا باجراء عملية الختان لهم.

وأوضحت أن الطبيب الذي أجرى الجراحة، كان مديرًا للمركز الطبي في القرية، ورئيس لجنة الحماية لمناهضة ختان الإناث.

ولفتت إلى أن الواقعة، حدثت بتحريض من جدة الفتيات، نظرًا لتمسكها بهذه العادة، التي يعتبروها نوع من العبادة.

واشتكت وهبي، من الخطاب الديني السلفي المتشدد، الذي ينادي بالختان، رغم مخالفة ذلك لفتاوى المؤسسات الدينية المختلفة، مؤكدة أنها عادات وتقاليد ويحاولوا تغييرها.