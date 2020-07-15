"الحرية": قدمنا 100 مرشح لقائمة "التحالف الوطني" بقيادة مستقبل وطن

قال الدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية، عضو المجلس الرئاسي للحزب، إن الحزب مازال يجري مفاوضات مع حزب مستقبل وطن، والأحزاب الأخرى الموجودة داخل التحالف الانتخابي، مشيرا إلى أنه لم يحدد بشكل نهائي بعد، عدد المقاعد المخصصة للحزب داخل القائمة، كذلك عدد المقاعد التي سيخوض وفقها الانتخابات على المقاعد الفردية، حيث يجرى عليها تنسيق هي الأخرى.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحزب قدم ما يقرب من 100 شخصية للتحالف، للاختيار من بينها لمقاعد القائمة، إضافة إلى الفردي، إلا أنه لم تحسم أي من هذه الأمور بعد، لافتا إلى أنه يفضل عدم الإفصاح عن كل التفاصيل، حرصا على إنجاح الجهود الحالية، التي تبذل لتوحيد صف الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف، حول القائمة.

ولفت إلى أنه لا يتوقع تقديم القوائم الانتخابية الوطنية الموحدة، التي يجرى التشاور بشأنها حاليا قبل السبت المقبل، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح، مشيرا إلى أن هناك اجتماع اليوم يجمعهم مع قيادات التحالف، وكانت هناك اجتماعات مستمرة على مدار الأيام الماضية.