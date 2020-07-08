الحرية المصري ينضم لتحالف مستقبل وطن: نستعد لانتخابات الشيوخ بكل قوة

أعلن المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي لحزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، أن حزبه يستعد للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، من خلال تحالف الأحزاب الذي يقوده حزب "مستقبل وطن"، ويضم حزب الوفد والشعب الجمهوري وعدد من الكيانات السياسية الأخرى.

وقال مهني، في تصريحات صحفية، إن الحزب سينسق مع بقية أحزاب التحالف لخوض الانتخابات سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، ويستعد إلى الانتخابات بكامل قوته في جميع المحافظات.

وأكد أنه تم التوافق داخل الحزب على الالتفاف الوطنى ودعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يبذل أقصى جهد من أجل هذا الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة تعمل لانتقاء مرشحي الحزب ليكونوا جديرين بأن يمثلوا الشعب في مجلس الشيوخ.