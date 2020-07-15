13 مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات الشيوخ في أسيوط

تواصل اللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ في أسيوط، برئاسة المستشار أسامة السمان رئيس محكمة أسيوط ورئيس اللجنة المشرفة، تلقي طلبات المرشحين وسط إجراءات احترازية مكثفة تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر في اللجنة، أنّ عدد من تقدموا بأوراقهم حتى نهاية أمس، بلغ 13 مرشحا، سواء فردي، أو حزبي، أو فردي مستقل.

ومن أبرز المرشحين الدكتور على سيد وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، ومجى سليم سكرتير عام أسيوط السابق، وحمادة قرشي عضو مجلس الشورى السابق، وعصام بركات وكيل وزارة بالضرائب سابقا.

كانت اللجنة بدأت عملها صباح السبت الماضي، بمقر محكمة أسيوط ووضعت بعض الشروط المهمة، بينها ارتداء الكمامة الطبية كشرط لدخول المقر، وحضور المرشح منفردا دون اصطحاب أي مرافقين، وإتباع قواعد التباعد في الانتظار والجلوس بمسافة لا تقل عن متر واحد، والالتزام بالتنظيم العددي والعلامات، بناء على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.