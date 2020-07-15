تسليم المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك صحتك" اليوم

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي سيتواجد اليوم في مركز شباب الجزيرة لتسليم المرحلة الأولى من الدراجات تحت مبادرة "دراجتك صحتك"، وسيسلم ما يقرب من 1000 دراجة، وسيتم طرح عدد آخر في المرحلة الثانية.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك دراسة لزيادة عدد الدراجات بشكل كبير في المراحل التالية، وخاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس يؤكد على أن الرياضة أسلوب حياة لكل المواطنين المصريين.

وأكد، أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة "دراجتك صحتك" هو الحفاظ على الصحة واللياقة العامة للمواطن المصري، وفي زمن انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثير كبير جدا، وذلك إلى جانب التخفيف من الازدحام على الطرق العامة.