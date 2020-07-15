22 طلبا للترشح لانتخابات الشيوخ في الدقهلية

استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية 22 طلب ترشيح، وذلك خلال 4 أيام من فتح باب الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية.

وسادت حالة من الهدوء الشديد على أعمال اللجنة، بعد الإقبال الكبير في اليوم الأول لاستقبال أوراق الراغبين في الترشح، فيما ينتظر عدد كبير اليوم الأخير للترشيح ليكونوا في نهاية كشف المرشحين.

وشهدت لجنة تلقي الطلبات إجراءات احترازية وتأمينية خاصة، فخصصت المحكمة مسار خاص للراغبين في الترشيح بعيدا عن مدخل الجمهور، ووضعت 2 بوابة أمنية قبل الوصول إلى اللجنة، وكما اتهمت بالتباعد بين المترددين على اللجنة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 48 شخصا بينهم 3 سيدات، من الراغبين في الترشيح لمجلس الشيوخ وقعوا الكشف الطبي في المستشفيات المخصصة لهم

وذكر أننا نقدم الكشف الطبي من خلال 4 مستشفيات وهي "المنصورة الدولي، دكرنس العام، طلخا، وميت غمر"، مشيرا إلى امتداد آخر أيام الكشف يوم 18 يوليو إلى الـ7 مساء.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجرى يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.