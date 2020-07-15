الجمعة.. حفل للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بمركز طلعت حرب

قرر قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في الثامنة، إقامة حفل فني للفرقة "القومية للموسيقي الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي بمنطقة السيدة نفيسة، التابع لقطاع الصندوق، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يوليو 2020.

وستقدم الفرقة مجموعة من الأغاني والفقرات منها: "المربعات، فقرة نوبي، فقرة فلاحي"، إضافة إلى التنورة، والحفل بقيادة أسامة زغلول، وإشراف فني عاطف السعيد.

يُذكر أنَّ الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 علي يد رواد الفن الشعبى: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.