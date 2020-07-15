السيطرة على حريق بمحطة كهرباء تمي الأمديد الجديدة في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدينة والإطفاء في الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب في موقع إنشاء محطة كهرباء تمي الأمديد الجديدة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بنشوب حريق في محطة كهرباء تحت الإنشاء .

هرعت سياراتي إطفاء، وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

انتقل اللواء صبري محمد عبده سليمان رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب في تجمع للطبالي الخشبية بجوار سور المحطة ولا يوجد خسائر في المعدات أو الأرواح.

وكلف اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، إدارة البحث الجنائي لمعرفة سبب الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.