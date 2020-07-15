بعد 4 سنوات من الانقلاب التركي.. أردوغان ينتقم من خصومه بحراس الليل

لعب الانقلاب الفاشل دورا رئيسا في تهيئة الظروف لسيطرة رجب طيب أردوغان أكثر على المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال شركات الأمن الخاصة مثل "سادات"، والتوسع في منح تراخيص السلاح لأفراد حزبه وتكتمل الصورة بقانون حراس الليل المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ 18 عاما وهو قانون مثير للجدل، فالحزب الحاكم يبدو أنه لن يترك حكم تركيا بسهولة والقانون الجديد أكبر دلالة على ذلك.

ويرى الكاتب التركي حامد أوغلو، في مقاله المنشور بجريدة "زمان" التركية، أن أردوغان يسعى تعزيز قبضة الحزب الحاكم على السلطة من خلال إصدار هذا القانون الذي بالطبع يعطي صلاحيات واسعة ومزايا مادية وواجهة اجتماعية لأعضاء الحزب والذي تنزف شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية، وأيضا ينزف كتلة أعضائه عبر الانشقاق إلى أحزاب وليدة يؤسسها أحمد داود أوغلو وعلى باباجان وكلاهما كانا من حلفاء أردوغان حتى وقت قريب.

ويضيف أوغلو، أن هذا يعتبر خطوة استباقية لتأمين سطوة الحزب على المشهد السياسي وبمثل قانون الحراس يعزز من سطوته الأمنية قبيل أي انتخابات برلمانية مبكرة محتملة في ظل الحديث المتواتر والهمس السياسي داخل النخب التركية المبشر بانتخابات برلمانية مبكرة سواء في خريف 2020 أو في ربيع 2021.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة قوانين أصدرت مؤخرا وهي قوانين مثيرة للجدل وهدفها التصفية السياسية والانتقام من خصوم أردوغان، وإطالة مدة حكمه، مثل قانون تحصين المشاركين في التصدي للمحاولة الانقلابية من الملاحقة القانونية بسبب أحداث تورطوا فيها ليلة الانقلاب.

وأكد الكاتب أن تركيا تسير على درب الدولة الدينية، ولكن في الحالة التركية ستتحول إلى الدولة ذات الإيديولوجية المتطرفة التي تجبر شعبها على أفعال محددة وهنا ستققلص كافة الحريات العامة والشخصية مما يؤثر سلبا على المجتمع لأن جماعة حراس الليل سيكونون من الايديولوجيين الموتورين المعبئين فكريا بأفكار مغلوطة.