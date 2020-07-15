محافظ قنا يوافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة إلى 255 درجة للعام الدراسي 2020 / 2021، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية.

كما وافق المحافظ على خفض تنسيق التعليم الفني الصناعي، حيث جرى خفض الحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 253 درجة للبنين، و240 درجة للبنات والحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 215 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 198 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفية نظام الثلاث سنوات 120 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة، والتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 210 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 195 درجة.

كما جرى خفض تنسيق التعليم الثانوي التجارى بحد أدنى 250 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، و238 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات، و225 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات و230 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات.

وجرى تخفيض الحد الأدنى للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات إلى 190 درجة، وبقي الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية كما هو 120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعي فقط، وأيضا 140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات.

وأعرب محافظ قنا عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد، وإحراز المراكز الأولى في المراحل التعليمية المختلفة.