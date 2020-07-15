438 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بالغربية في عام واحد

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه تمّ تنفيذ خطة تطوير قطاع شرق الغربية بتكلفة 438 مليون جنيه من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020، والذي يبلغ عدد المشتركين به 1.1 مليون مشترك منهم 220 ألف مشترك على مسبوق الدفع ، تضمنت تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين.

وتضمنت خطة التطوير ما يلي:

- يوجد 34 مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين.

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 46 لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 13088.920 كم

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 1744.479 كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 3716.574 كم.

- كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 223.630 كم.

- بلغ إجمالي عدد المحولات 4022 محولًا بإجمالي قدرة 1481.152 م.ف.أ.

- تمّ إضافة 3437 كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، و14 محولًا بقدرة 7.513 م.ف.أ حتى شهرمايو 2020.

- تمّ تنفيذ مشروعات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مايو 2020 بـ58 مليون جنيه.

- أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بـ3 فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي 31 فردًا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية ، وذلك مع اتخاذ كلل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وعن موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال شهر مايو، بلغت 286 محضرًا بقيمة 207 آلاف جنيه.