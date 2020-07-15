أحد ضحايا حريق طريق الإسماعيلية: المسؤول لازم يتحاسب ويعوضونا عن خسائرنا

قال سامح محمد السيد حسين، 40 عاماً، أحد الذين احترقت سياراتهم في حادث حريق أنبوب النفط بطريق الإسماعيلية، أمس، إنه كان عائداً إلى منزله في مدينة العبور، وقادماً من منطقة جسر السويس حيث عمله بإحدى الصيدليات، فوجئ بزحام شديد وتكدس السيارات بدرجة لم تسمح له برؤية خام النفط الذي كان يحاصر سيارته، حيث فوجئ هو وصديق له بالسيارة باشتعال النيران من الخلف بينما كان أمامه السيارات متوقفة، حتى خرج صديقه واكتشف أنهم في وحل من زيت النفط ففرا هاربين قبل أن تلتهم النيران سيارته في لحظات.

ووصف: "الدخان كان كثيفا وأسودا غطى العربيات مكانش باين بس غير عربيتين اللي بيولعوا وواحدة بتنفجر إنما الغيامة غطت على العربيات كلها، وبعد ما طفوا روحت وشوفت عربيتي متفحمة"، مشيراً إلى أنه وعدد من المواطنين الذين خسروا سياراتهم توجهوا إلى قسم شرطة الشروق لتحرير محضر معد مسبقاً وقاموا فقط بالتوقيع عليه، ثم نقلوا إلى محكمة التجمع الخامس للعرض على النيابة وسماع أقوالهم، قائلاً: "طبعا المسؤول لازم يتحاسب ولازم يعوضونا عن خسايرنا".