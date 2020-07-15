المراجعة النهائية في علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة

مع اقتراب موعد امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر له الأحد الموافق 19 يوليو الحالي، يحتاج الطلاب والطالبات إلى طريقة سهلة لمساعدتهم على الإلمام بالمادة، والتدرب على طرق حل الأسئلة، وهو ما تقدمه "الوطن" من خلال المراجعة الشاملة والنهائية لها.

أعد المراجعة النهائية للطلاب الأستاذ عبدالحليم حنفي، وللاطلاع عليها اضغط هنــــــــــــــــا.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيدا من التطوير والتحسين، وتعاملا فوريا مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات.

وأضاف أنَّ إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كل المشاركين في هذه العملية، إنما يعد نجاحا في حد ذاته.