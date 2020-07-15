شاهد عيان على حريق طريق الإسماعيلية: مشهد ما شوفتوش غير في الأفلام

يقول حسني مدحت 21 عاماً، عامل من منطقة العبور، أحد المواطنين الذين شاركوا في إخماد النيران وإنقاذ العالقين في سياراتهم بحادث حريق أنبوب النفط على طريق الإسماعيلية الصحراوى "العربيات كانت كلها لازقة فى بعضها وأنا شايف من فوق الكوبرى الزيت مغرق الأرض، وفاجأة لقيت النار مسكت في الأرض كلها، مشهد يعنى ماكنتش بشوفه إلا فى الأفلام".

وأشار مدحت إلى أن سيارة علقت في النفق المؤدي إلى منطقة السلام والملاصق لأنبوب النفط المتسرب، حتى شهد أسياخاً حديدية تنهار على السيارة المحترقة في النفق، قائلاً: "النفق بقى عامل كأنه فرن شغال والنار خارجه منه، والعربية اللى جوه محدش عارف كان فيها حد واتفحم ولا لأ"، لافتاً إلى أن المواطنين جميعاً حاولوا المساعدة لكن بلا فائدة، بسبب قوة النيران وكثافة الدخان ولونه القاتم.