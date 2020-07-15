التضامن: 16 ألف طفل بلا مأوى ونضع خطة للقضاء على هذه الظاهرة

قال أشرف عامر مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة دمج الأطفال والكبار بلا مأوى بدايتها كانت عام 2014 وانتشرت الظاهرة بشكل كبير وتم عمل حصر على مستوى الجمهورية والذي أسفر عن 16 ألف طفل متواجدين في الشوارع واشترك فيه الجمعيات الأهلية وكل الجهات المعنية بالطفولة.

وأضاف عامر، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة بدأت تعد خطة مدروسة والاستعانة بالخبرات التي عملت في هذا المجال وبدأنا نضع حلولا للمشكلة وفي عام 2016 بدأت وزارة التضامن بعمل برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى"، بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر.

وتابع أنه عندما تم عمل الحصر بدأنا بالمحافظات الأكثر كثافة في هذه الظاهرة وهم 10 محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، السويس، الشرقية، المنوفية، بني سويف، المنيا، وأسيوط" وهم كانوا الأكثر كثافة بنسبة 80% وبدأنا في المرحلة الأولى وعملنا على الظاهرة وصممنا سيارة متنقلة لجذب الأطفال "سيارة مجهزة فيها وسائل جذب جميلة لإقناع الطفل".