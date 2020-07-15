مصيلحي يكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع الأوقاف فيما يخص صك الأضحية

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين لتوفير 700 طن لحوم من 4000 رأس يتم ذبحها كأضحية في وقت الأضحية، سواء أول يوم وثاني وثالث يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم الذبح وتجهيز الأضحية، مشددا على أن صك الأضحية هو صك مؤمن ويكون في أحد الجهات السيادية ويتم توزيعه عن طريق البنوك.

وأضاف: "اللحوم جاهزة وتم اعتماد خطة التوزيع على 65 شادرا، وخلال الأسبوع المقبل سيتم إتاحة اللحوم بالشوادر".

وتابع مصيلحي خلال حواره على شاشة "mbc مصر" أن من يدفع 1800 جنيه يصله لحوم بنفس المبلغ لأن وزارة الأوقاف لا تأخذ أي مصاريف إدارية، وكذلك البنوك وهيئة البريد المشاركة لا تأخذ أي مقابل بالإضافة أن وزارة التموين دعما لهذا التوجه المتميز تم تثبيت السعر كما هو العام الماضي مع وجود فروق أسعار كثيرة بالإضافة للنقل وعمليات التنظيم واللوجيستيات التي تتحملها الوزارة، وبالتالي نتوقع أن يكون شيء مثمر لجموع الفئات الأكثر احتياجا ويتم توزيعها بإشراف كل المحافظين، وكذلك أئمة الأوقاف بالمحافظة.

وتابع وزير التموين أن هذا العام أسعار اللحوم كما كانت في العام السابق وبالتالي اللحوم السوداني الطازجة بـ85 جنيها والمجمد بـ65 جنيها والبرازيلي مابين 90 جنيها و100 جنيه، وكذلك أكثر من 10 آلاف رأس جاهزة للذبح، وكذلك سنوفر الخراف الحية في أكثر من 65 شادرا منتشرين على مستوى الجمهورية، والكميات المتوفرة للتوزيع على كل المناطق متوفرة.

وهنأ وزير التموين المجتمع المصري الذي شهد أكبر موسم تسويق للقمح هذا العام والذي وصل لأكثر من 3 ونصف مليون طن، مما يقلل من استيراد الأقماح هذا العام ويوفر الضغط على العملة الصعبة ويعطي توازنا كبيرا، كاشفا أن مصر لديها 5 أشهر احتياطية استراتجية من محصول القمح، ومصر لم تصل لإحتياطي استراتيجي 3 أشهر من قبل، واحتياطي السكر 6 أشهر ونصف، والزيت 4 أشهر ونصف، ولايوجد أي نقص في أي سلعة في أي مكان بمصر.