ائتلاف دعم مصر: عودة مجلس الشيوخ إضافة للحياة السياسية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك قناعة ليس داخل مجلس النواب فقط ولكن بين المواطنين، بأهمية استعادة مجلس الشيوخ، صاحب التاريخ الطويل، والذي جرى تعديل اسمه كثيرًا.

وأوضح أن مجلس الشيوخ نظام معمول به في معظم دول العالم، لافتًا إلى أنه سيضيف للحياة البرلمانية والسياسية المصرية، وسيساهم في توسيع قاعدة المشاركة للأحزاب ودعم الديمقراطية.

وأضاف "القصبي"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مجلس النواب ينتظر من مجلس الشيوخ الكثير، مثل البحث والمشاركة، وتقديم الاستشارات والرأي حيث يتواجد به نخبة من العلماء والمفكرين، لافتًا إلى أن "الشيوخ" سيؤخذ رأيه في جميع المعاهدات والاتفاقيات وكل ما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات منوط بها تنظيم العملية الانتخابية، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات الصحية في الخارج والداخل.