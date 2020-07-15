رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال الإنشاءات بالمستشفى الجديد

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، أعمال الإنشاءات والبناء بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

وقال "عزيز" إن المستشفى الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للجامعة بشكل خاص، وذلك لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملي، كما تعد أيضًا إضافة للمنظومة الصحية بشكل عام، موضحًا إنشاء المستشفى على مساحة 26 ألف و500 متر مربع، بطاقه استيعابية تصل إلى 286 سرير لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة المبنيين العلاجي والتعليمي، وكذلك مسجد المستشفى، وأوضح أن المبني العلاجي يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، حيث تم الانتهاء بنسبة 95% من أعمال التشطيبات بالطابقين الأول والثاني علوي والمخصصين للعيادات الخارجية، والانتهاء بنسبة 85% من الطابقين الثالث والرابع علوي المخصصين لغرف العمليات ولإقامه المرضى، إضافة إلى الانتهاء من أعمال التشطيبات بنسبة 85% بالمبني التعليمي الذي يسع لـ500 طالب.

من جانبه، أوضح العميد خالد محمود حلاوة، المشرف على تنفيذ المشروع من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الموعد المحدد للانتهاء من التنفيذ هو 31 يوليو الجاري، موضحًا أن المستشفى الجامعي الجديد يحتاج إلى حوالى ثلاثة أشهر للانتهاء من التشطيبات، وذلك بالتزامن مع فرش الأثاثات والأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.