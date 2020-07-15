روسيا والإمارات تطالبان بتوحيد الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا، مشيران إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك.

جاء ذلك في بيان للكرملين اليوم، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أنّه جرى تبادل الآراء بشأن الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وتواصل روسيا والإمارات التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.