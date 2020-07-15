إزالة 54 حالة تعديات على أراض أملاك الدولة في الجيزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم أمس تنفيذ 54 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف على مستوى الأحياء والمراكز والمدن شملت إزالة 39 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة، وإزاله 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية و9 حالات بناء مخالف.

وأكد محافظ الجيزة، على استمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.

كما أشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم أيضا إزالة 8 حالات تعد على أرض أملاك دولة ولاية المحافظة بمنطقة جرزا بمركز العياط بمساحة 390م2 بالإضافة إلى تنفيذ 10 حالات إزالة بقرى المرازيق والشوبك وأبورجوان بإجمالي مساحة 500 متر على أراض أملاك الدولة حرم الري، مشيرا إلى أنه تم إزالة 7 حالات تعد على أملاك دولة بشارع الترب و 5 حالات بطريق 11 بمزلقان الوحدة المحلية بأم خنان بمدينة الحوامدية.

كما تمت إزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بقرية أبو غالب على مساحه 1000م بمنشأة القناطر بالإضافة إلى إزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بقرية الكريمات على مساحة 900م بمركز أطفيح.