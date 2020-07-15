جامعة المنصورة تعلن حاجتها لشغل وظيفة مدير مكتب العلاقات الدولية

أعلنت جامعة المنصورة فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، اعتبارا من اليوم حتى يوم الأربعاء 29 يوليو الساعة الثانية ظهرا.

وبحسب إعلان الجامعة، فإن المكتب يهدف إلى تعزيز مسارات التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين جامعة المنصورة والجامعات الدولية، وتنشيط دور الجامعة العلمي والميداني وتطوير الروابط الدولية والتي تعزز مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وحددت مسؤوليات مدير المكتب تتضمن في 4 نقاط، وهي إدارة شبكة العلاقات الدولية للجامعة، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجامعة في ملف التدويل، واقتراح ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية والمساهمة في رفع تصنيف الجامعة من خلال معايير التدويل وأدوات الحوكمة.

واشترطت للتقدم للوظيفة أن يكون عضو هيئة تدريس بالجامعة وحاصل على درجة الدكتوراه، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة ويفضل من يجيد أكثر من لغة، ويفضل الحصول على الدكتوراه من الخارج، ومن له خبرة سابقة في عقد مشروعات مشتركة مع جامعات إقليمية ودولية، ومن له خبرة سابقة في عقد اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة.