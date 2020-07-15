مصدر بالبترول: تعويض متضرري حريق طريق الإسماعيلية بعد حصر التلفيات

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، أنه حتى الآن لم يجري حصر السيارات التي تضررت بسبب الحريق الذي شب أمس بسبب تسرب الزيت الخام بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه عقب انتهاء اللجنة من الانتهاء من حصر التلفيات والسيارات المتضررة وصدور تقرير النيابة سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتضررين.

وشب أمس حريق هائل في خط زيت خام ( شقير - مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدى لاشتعال الخام المُسرب.