مرشحان لـ"الشيوخ" يقدمان أرواقهما في البحر الأحمر

تلقت لجنة استقبال أوراق الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، اليوم الأربعاء، أوراق مرشحين لخوض انتخابات المجلس، ليرتفع بذلك عدد المرشحين لـ9 أشخاص.

وبدأت لجنة تلقي الطلبات للراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، العمل منذ التاسعة صباحاً َوسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وجرى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة، طبقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات، المكونة من 3 مستشارين.

وتستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك حتى الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.

وتضم محافظة البحر الأحمر دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي وآخر قائمة.