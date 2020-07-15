حلقة نقاشية عبر الإنترنت لتحسين التصنيف الدولي لجامعة بنها

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفريق عمل مكتب العلاقات الدولية، في حلقة نقاشية عبر الإنترنت، برعاية بنك المعرفة المصري، وبمشاركة الدكتور كاميرون ميرزا ممثلًا عن تصنيف "كيو اس"، ونور التركي ممثلًا عن بنك المعرفة المصري.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الحلقة تهدف إلى إبراز هوية الجامعة وسمعتها الأكاديمية والوظيفية، وإمكانية تحسين تصنيف جامعة بنها بتصنيف "كيو اس"، مشيرًا إلى مناقشة آليات التواصل مع الخريجين والباحثين والمبتعثين في الخارج، وتفعيل الشركات الدولية بين الجامعة ونظيراتها بالعالم.

في سياق متصل، قام الدكتور كاميرون ميرزا بإدارة النقاش، والذي تناول خطة تسويق متكاملة للجامعة من أجل العمل على نقل صورة واضحة للجامعة للمستفيدين على المستويين المحلي والدولي، إضافه إلى إبراز الشراكة البحثية الدولية وإتاحتها على البوابة الإلكترونية للجامعة.