لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية بالكليات

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعا اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، مدير عام المشتريات والمخازن، مدير عام شؤون التعليم، أمين كلية الحقوق، بالإضافة إلى التعيين في وظيفة مدير عام الشؤون الطبية.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور السعيد أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها، لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة عضوا من الخارج.