الدستوري الحر التونسي: 85 توقيعا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي

أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي النائبة عبير موسى، أنّ عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، تجاوزت 85 توقيعا.

وقالت موسى، إنّ الحزب الدستوري الحر في انتظار الإيداع الرسمي للائحة التوقيعات بمكتب مجلس النواب، حسب راديو شمس إف إم.

وتساءلت عن أسباب تأخير الإيداع وعما يجري، ومن وراء التعطيل، على حد قولها، متابعة: "هناك مخطط لإفشال كل مبادرة للتخلص من الغنوشى والإخوان بأي فعل، خصوصا في ظل وجود أنباء بعد اجتماع مجلس الشورى عن الانطلاق لتجميع إمضاءات سحب الثقة من الفخفاخ وتشكيل الحكومة".