حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنه مبدع في الوظائف التي تحتاج لذكاء وتركيز وتحليل، كالبحوث، والقيادة، والطب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن قد يدفعك اليوم نحو دراسة مشروع استثماري أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك مظهرا جذابا ورزينا وتبدو قادرا على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.