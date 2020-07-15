البخيل والليلة الكبيرة.. "البيت الفني" يعلن مواعيد أول عروضه بالهناجر

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنّ البيت الفني يستعد لاستقبال جمهوره في أول ليالي عرض مسرحياته بساحة الهناجر بالأوبرا، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي، حيث يقدم البيت الفني للمسرح عرضي "الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، يعقبه عرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ابتداءً من غد الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، بساحة مركز الهناجر للفنون الساعة 7 مساء.

وأضاف "مختار" أنّ لجنة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح، نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان، بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، وخاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.

جدير بالذكر أنّ عرض "الليلة الكبيرة " يقدم ابتداء من الخميس 16 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو، يوميًا ماعدا الأحد، والعرض بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

أما عرض "البخيل" فيقدم أيام الخميس والجمعة والسبت 16 و17 و18 يوليو، والعرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادي محيي، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، ومن إعداد وإخراج خالد حسونة.