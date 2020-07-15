نجاة سائقي حفارات من الموت أثناء هدم عمارتين مخالفتين في المحلة

أنقذت العناية الإلهية حياة سائقي لودر وحفار استخدما في هدم عمارتين سكنيتين في شارع الكورنيش بمحافظة الغربية، بعدما انهارا في اتجاه أفقي، لكنهما تحركا في الوقت المناسب.

جاء ذلك أثناء حملة إزالات مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة بنطاق شارع الكورنيش بقرية كفر حجازي بمدينة المحلة، والتي أسفرت عن إزالة عمارتين على أراضي الري ودون ترخيص.

وقال محمد علي، أحد سائقي الحفارات والذي نجا من الموت أثناء إزالة العمارة، "الحمد لله ربنا كرمني ونجاني من الموت المحقق"، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية والأمنية أنقذوا حياته وعالجوه ميدانيا.

يذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور أحمد عطا، بحضور اللواء محمود حمزة مدير أمن الإقليم، قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عمارتين مشيدة بالمخالفة على أملاك الري بكفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأولى مكونة من 6 طوابق على مساحة 118 م والثانية مكونة من 4 طوابق على مساحة 144 م، بحضور وكيل وزارة الري ونائب رئيس مركز ومدينة المحلة ونائب رئيس حي ثان المحلة.

من جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة.