وزيرة الصحة: استعدادات لمجابهة الموجة الثانية المحتملة من كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك استعدادات خاصة بمجابهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد حال حدوثها.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الموقف الإجمالي لحالات الإصابات والوفيات، والحالات التي جرى خروجها من المستشفيات، وكذا الموقف العالمي لحالات الإصابة والتعافي والوفيات، فضلاً عما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية اختيار نوع الإجراء الاحترازي وتوقيت تطبيقه لضمان تأثير الإجراء على معدل الإصابات، منوهة إلى الاستعدادات الخاصة بمجابهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتطرقت إلى نسب الشفاء حسب وجود مرض أو أكثر من الأمراض المزمنة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك زيادة مطردة في نسبة الشفاء في الحالات التي لا تعاني من وجود أمراض مزمنة مصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بالحالات التي تعاني من أمراض مزمنة.

وأضافت أن التاريخ المرضي للأمراض غير السارية يؤثر بشكل كبير في نسب الشفاء لمرضى كورونا، وعلى رأسها (ضغط الدم المرتفع - سكر الدم - أمراض القلب - أمراض صدرية).