ضمن الموجة 16.. إزالة 45 تعديا على أملاك الدولة بالحامول

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات، بمشاركة رجال الشرطة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وقاد حملة الإزالة، جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمشاركة اللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة الحامول، والعقيد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والمقدم أحمد العماوي، والنقيبين مصطفي حامد وأحمد عبد الغني، من مركز الشرطة، وجرى دعم الحملة بقوات الأمن المركزي المرافقة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 45 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 5916 مترًا، وذلك حتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهات الولاية خالية من أي تعد.