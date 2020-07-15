المساجد تواصل الغلق الجمعة المقبلة.. و"الجندي" خطيب السيدة نفيسة

أكدت وزارة الأوقاف استمرار غلق كافة مساجد الجمهورية، خلال صلاة الجمعة المقبلة، مع بث شعائر الصلاة عبر التلفزيون والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة.

وتتناول خطبة الجمعة الحديث حول مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف، كلف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري الجندي بأداء خطبة الجمعة المقبلة، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) فقط، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.

وأضاف البيان، "تواصل باقي مساجد الجمهورية رفع أذان النوازل في ظهر الجمعة، وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة".