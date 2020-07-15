ضبط عامل خردة ذبح زوجته بالغردقة

تمكنت مباحث الغردقة من إلقاء القبض على عامل خردة ذبح زوجته بعدة طعنات بالرقبة وفر هاربًا، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من العميد عادل حفني مأمور قسم ثان، يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الجيران بمنطقة الملاحة وسط مدينة الغردقة، بوجود جثة لسيده أمام منزلها العشوائي.

وعلى الفور، انتقل العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، والعميد خالد عبدالهادي رئيس المباحث، والعميد عادل حفني مأمور قسم شرطة ثان الغردقة، والمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث القسم إلى عنوان البلاغ، وتم العثور على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبها آثار طعنات متفرقة بالرقبة والصدر والبطن.

وشكل العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية فريق بحث من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، تحت إشراف العميد خالد عبدالهادي رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، وتبين من التحريات الأولية أن زوج المتوفاة عامل خردة يدعى "م. السوهاجي"، ويقيم بمسكن عشوائي بمنطقه الملاحة، وقام بطعن بطعن زوجته وتدعى "زينب. ب" باستخدام سكنية بعدة طعنات، وذلك لنشوب خلافات بينهما، ولفظت أنفاسها الاخيره أمام مدخل منزلها.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من إلقاء القبض على الزوج، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام لحين انتداب الطبيب الشرعي، وحُرر محضر وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.