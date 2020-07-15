حملة في بريطانيا لطمأنة الناس بشأن إجراءات الأمان المفروضة على السينما

بتكليف من جمعية السينما البريطانية، تنطلق حملة جديدة بغرض طمأنة الجماهير في المملكة المتحدة، بشأن وجود إجراءات الأمان المفروضة على قاعات السينما.

وسيتم استخدام الإعلانات التجارية، إلى جانب الوسائط الرقمية الأخرى، على مواقع السينما وشركاء الصناعة ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى شاشات السينما، من أجل الحملة التي توضح للناس إجراءات الأمان من التباعد الاجتماعي، النظافة وتدابير الحماية الأخرى التي سيتم اتخاذها لحماية العاملين في السينما والجمهور.

وقال فيل كلاب، الرئيس التنفيذي لجمعية السينما البريطانية: "نعلم من استطلاعاتنا الخاصة وغيرها من الاستطلاعات، أنّ هناك رغبة ساحقة بين رواد السينما بالعودة إلى السينما في أقرب وقت ممكن، لكن بالمثل فهم يريدون أن يفهموا ويطمئنوا إلى تدابير الحماية التي ستتوفر في القاعات".

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.

ومن أجل إنقاذ صناعة السينما في بريطانيا، قدّم معهد الأفلام البريطاني تمويلًا لمساعدة دور السينما المستقلة، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.

ووفر المعهد مليونا و300 ألف جنيه إستريليني، وقال بن لوكسفورد، رئيس المعهد: "المنح الطارئة تمكّن دور السينما والمهرجانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة من البقاء في العمل".