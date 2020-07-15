المحجوب: تقارير أكدت لـ"أردوغان" أن المعارك لن تكون في صالحه بسبب تدخل مصر

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن تركيا تحاول تحشيد ما تستطيع من مرتزقة لخوض المعارك في ليبيا، مشددًا على صعوبة خوض المعارك في المناطق المفتوحة على غرار محور "سرت-جفرة" الذي وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخط الأحمر، وذلك دون غطاء جوي.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن التقرير الميداني الذي أعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان صعب للغاية، وأكد ان هذه المعارك لن تكون في مصلحته، بسبب دخول القوة الضاربة المصرية على الخط بما تمتلكه من قدرات جوية، كما أن تأمين المنطقة بالدفاع الجوي أدى إلى تغيير ميزان القوى.

وشدد، على أن الجيش الليبي، قادر على رد أي عدوان على الأرض، موضحًا أن الميليشيات تحاول الاستطلاع وتحريك الطائرات المسيرة من غرفة عملياتها بمصراتة، على غرار ما حدث منذ يومين، حيث تم التعامل مع طائرات مسيرة من العدو.

بدوره قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن 5 آلاف مرتزق يدافعون عن طرابلس، بينما يحاول 10 آلاف مقاتل جس النبض والتحرك تجاه سرت، واستخدام الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي في ظل تحذيرات دولية لتركيا، حيث أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبية وهددوها بعقوبات، وكلفوا وزارة الخارجية اليونانية باستصدار مقترحات بهذه العقوبات.

وأشار، إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه 6 مشاكل مع تركيا، أولها تدخلها في ليبيا وتحرشها بقبرص في البحث عن الغاز، وملف شمال سوريا والعراق، وشراء تركيا صواريخ S400 من روسيا، ومعاملة المدنيين السيئة في تركيا، وتحويل آيا صوفيا إلى جامع.