يوميات كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 458

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 13.587.992 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى583.877 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 7.941.049 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 19 إصابة بكورونا المستجد وشفاء حالتين ووفاة حالة من الإصابات المسجلة بالوباء في البلاد.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، إلى أن عدد الإصابات المسجلة حتى الآن بلغ 458 شفيت منها 140 وتوفيت 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 419 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان موجز حول الحالة الوبائية في البلاد، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين منذ ظهر أمس الثلاثاء، و170 حالة تعافٍ، توزعت في: 10 في محافظة بيت لحم، 20 في محافظة نابلس، 140 في محافظة الخليل.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 17 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أنه تم إجراء 3349 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي بلغ 6619، وعدد حالات التعافي وصل إلى 1487، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 47.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في لبنان إلى 2542 حالة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد إلى 2542 حالة بعد تسجيل 91 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي، إنها سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفغ عدد الوفيات إلى 38 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1455 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 3945 فحصا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد، جميعها غير محليّة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الصحة الأردنية، في بيان، إلى أن الاصابات الجديدة كانت حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر "1 من قطر، و1 من تركيا"، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1201 حالة.

وأضافت الوزارة الأردنية، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتم إجراء 5663 فحصاً مخبريّاً.

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في العراق إلى 3432

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 87 حالة وفاة و2110 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع معها إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 83867 إصابة، توفي منهم 3432 وتماثل للشفاء 52621 حالة

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، أن العاصمة "بغداد" نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 496 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 87 حالة وفاة، في مقابل تماثل 1839 مريضا للشفاء.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان إلى 83867 إصابة.