تعليم النواب: معظم أبحاث الجامعات المصرية لا تعالج مشكلات حقيقية

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنّ البحث العلمي لم يأخذ حقه في الموازنات رغم أهميته الشديدة في كل شيء وتقدم الدولة وزيادة الاقتصاد، وظهرت أهمية البحث العلمي خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أنّ الموازنة المخصصة للبحث العلمي في 2017-2019 نسبة 0.72% وفي موازنة 2019-2020 إذ وصلت النسبة إلى 0.73% من الدخل القومي، ولم نصل للنسبة المنصوص عليها في الدستور وهي 1%.

وأضافت نصر، خلال اتصال عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، أنّ اللجنة أصرّت أن تصل النسبة لـ1% في موازنة 2020-2021، ورغم انخفاض الموازنة المخصصة للبحث العلمي، إلا أنّ هناك تقدم كبير في مؤشرات الاقتصاد والابتكار ومعدلات النشر وتصنيف الجامعات تقدمت بشدة خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى أنّ خطة التنمية المستدامة وخطة مصر للعمل الحكومي 2030 يتواجد فيها أكثر من هدف، بينها الاستراتيجي، وبناء الإنسان المصري، ويتضمن العديد من النقاط الخاصة بالبحث العلمي: "غالبية الأبحاث لا تعالج مشكلات حقيقية داخل الدولة وهناك انفصال، ويجب تغيير لجان وقواعد الترقيات بالجامعات، لتكون هناك أبحاث تعالج المشكلات في المجتمع وليست منعزلة".